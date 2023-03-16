В широкий прокат выходит фильм Эдуарда Боякова "Русский крест"

Дата выхода - 16 апреля. Московская премьера пройдёт в кинотеатре "Октябрь".
"Русский крест" – полнометражный художественный фильм по одноимённой поэме русского поэта Николая Мельникова, киновысказывание режиссера Эдуарда Боякова, который является основателем фестивалей "Золотая Маска", "Традиция" и художественным руководителем Нового театра.
Фильм "Русский крест" – история о покаянии и духовном возрождении простого человека, Ивана Ростка, достигшего предела в своем падении. Главный герой обретает веру после явления ему святого Георгия и ставит перед собой задачу – восстановить разрушенный в советское время деревенский храм.
В главных ролях снялись Михаил Пореченков, Полина Чернышова и Юрий Кузнецов. Благословение на создание фильма его авторы получили у схиархимандрита Илия (Ноздрина), чьим духовным чадом был поэт Николай Мельников.
Продюсеры и прокатчик приняли совместное решение о необычном для кинорынка старте проката – 16 апреля 2023 года, в день Светлого Христова Воскресения.
Игорь Кудряшкин, генеральный продюсер фильма "Русский крест": "Когда Эдуард Бояков впервые рассказал об идее экранизации поэмы Николая Мельникова "Русский крест"», я понял, что это необходимо сделать. Поэма Мельникова – важный современный поэтический текст, написанный в сказовой народной манере и получивший признание православных христиан. В этом тексте собраны многие темы великой русской литературы, но в то же время он всей своей болью обращён в день сегодняшний. Для меня важно, что фильм развивает идеи других проектов Эдуарда Боякова, таких как спектакль "Лавр", фестиваль "Традиция", актуализирует целый пласт современной культуры, ориентированный на традиционные национальные ценности".
Михаил Пореченков, исполнитель главной роли Ивана Ростка: "Моя роль и простая, и сложная одновременно. В Иване Ростке, на первый взгляд, мало героического. В то же время, его история – история простого человека, прозревшего путь к духовному возрождению и сумевшего повести за собой людей, «собрать народ в Народ». Это история "подвига" в том смысле, который заложен в слово "подвижничество". Уверен, что кинорассказ о жизни Ивана Ростка найдет живой отклик в душах людей".