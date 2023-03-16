В широкий прокат выходит фильм Эдуарда Боякова "Русский крест"

Дата выхода - 16 апреля. Московская премьера пройдёт в кинотеатре "Октябрь".

"Русский крест" – полнометражный художественный фильм по одноимённой поэме русского поэта Николая Мельникова, киновысказывание режиссера Эдуарда Боякова, который является основателем фестивалей "Золотая Маска", "Традиция" и художественным руководителем Нового театра.

Фильм "Русский крест" – история о покаянии и духовном возрождении простого человека, Ивана Ростка, достигшего предела в своем падении. Главный герой обретает веру после явления ему святого Георгия и ставит перед собой задачу – восстановить разрушенный в советское время деревенский храм.

В главных ролях снялись Михаил Пореченков, Полина Чернышова и Юрий Кузнецов. Благословение на создание фильма его авторы получили у схиархимандрита Илия (Ноздрина), чьим духовным чадом был поэт Николай Мельников.

Продюсеры и прокатчик приняли совместное решение о необычном для кинорынка старте проката – 16 апреля 2023 года, в день Светлого Христова Воскресения.

Игорь Кудряшкин, генеральный продюсер фильма "Русский крест": "Когда Эдуард Бояков впервые рассказал об идее экранизации поэмы Николая Мельникова "Русский крест"», я понял, что это необходимо сделать. Поэма Мельникова – важный современный поэтический текст, написанный в сказовой народной манере и получивший признание православных христиан. В этом тексте собраны многие темы великой русской литературы, но в то же время он всей своей болью обращён в день сегодняшний. Для меня важно, что фильм развивает идеи других проектов Эдуарда Боякова, таких как спектакль "Лавр", фестиваль "Традиция", актуализирует целый пласт современной культуры, ориентированный на традиционные национальные ценности".