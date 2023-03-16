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43 минуты назад

Барри Кеоган сыграет императора в фильме Ридли Скотта "Гладиатор 2"

Российская Газета

Актер Барри Кеоган ("Банши Инишерина") сыграет злого императора в картине Ридли Скотта. Сиквел драмы "Гладиатор" выйдет 22 ноября 2024 года.

Кеоган сыграет императора в "Гладиаторе 2"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Известно, что главную роль Люциуса, племянника императора Коммода, в фильме играет Пол Мескал ("Солнце мое"). По данным портала Giant Freakin Robot, Кеоган появится в образе вымышленной версии императора Геты (Публий Септимий Гета), правившего Римом с 209 по 211 годы.

Напомним, в фильме "Гладиатор" сыграли Рассел Кроу и Хоакин Феникс. Картина получила одиннадцать номинаций и забрала пять премий "Оскар" и слухи о сиквеле появились еще в 2018 году.

Съемки начались в Марокко в конце 2022 года.

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