Кеоган сыграет императора в "Гладиаторе 2"

Известно, что главную роль Люциуса, племянника императора Коммода, в фильме играет Пол Мескал ( "Солнце мое" ). По данным портала Giant Freakin Robot, Кеоган появится в образе вымышленной версии императора Геты (Публий Септимий Гета), правившего Римом с 209 по 211 годы.

Напомним, в фильме "Гладиатор" сыграли Рассел Кроу и Хоакин Феникс. Картина получила одиннадцать номинаций и забрала пять премий "Оскар" и слухи о сиквеле появились еще в 2018 году.