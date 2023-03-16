«Солнце моё» рассказывает о девушке по имени Софи, которая вспоминает поездку в Турцию вместе со своим отцом Калумом через просмотр видеозаписей на MiniDV. Тогда ей было 11 лет, и она не видела, насколько беспокойным и отстранённым был её ближайший родственник.