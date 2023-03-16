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4 часа назад

В России вышла драма «Солнце мое» — лучший фильм 2022 года

Чемпионат.com

16 марта в России вышла драма «Солнце моё» — фильм британской дебютантки Шарлотты Уэллс, ставший самым высокооценённым фильмом 2022 года по версии критиков. Ленту можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

«Солнце моё» рассказывает о девушке по имени Софи, которая вспоминает поездку в Турцию вместе со своим отцом Калумом через просмотр видеозаписей на MiniDV. Тогда ей было 11 лет, и она не видела, насколько беспокойным и отстранённым был её ближайший родственник.

Главные роли в картине сыграли Пол Мескал («Нормальные люди») и Фрэнки Корио. Критики оказались в полном восторге от меланхоличности и драматичности картины: на портале Metacritic средний балл ленты составляет 95/100. Впоследствии Пол Мескал был номинирован на «Оскар-2023», однако уступил Брендану Фрейзеру.

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