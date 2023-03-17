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3 часа назад

Кикбоксер Рико Верховен сыграл в боевике «Черный лотос»

Кино-Панк

13 апреля в российский прокат выходит экшен-триллер «Чёрный лотос» с 11-кратным чемпионом мира и легендой кикбоксинга Рико Верховеном в главной роли.

Кикбоксер Рико Верховен сыграл в боевике «Черный лотос»
Фото: Кино-ПанкКино-Панк

По сюжету, боец элитного спецотряда по кличке «Черный лотос» побывал в самых горячих точках мира. На одной из таких миссий он потерял побратима и всегда винил себя в его гибели. В поисках искупления он отправляется к семье друга в Амстердам и узнает, что дочь погибшего товарища оказалась в руках местной мафии. Теперь он не остановится ни перед чем, чтобы спасти девушку и выплатить долг своему боевому товарищу, даже если ему предстоит столкнуться с крупнейшим синдикатом торговцев наркотиками.

Также одну из центральных ролей в картине также исполнил голливудский актер Фрэнк Грилло, известный по картинам «Воин», «Побег», «День курка», «Первый мститель: Другая война» и «Первый мститель: Противостояние».

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