Кикбоксер Рико Верховен сыграл в боевике «Черный лотос»

По сюжету, боец элитного спецотряда по кличке «Черный лотос» побывал в самых горячих точках мира. На одной из таких миссий он потерял побратима и всегда винил себя в его гибели. В поисках искупления он отправляется к семье друга в Амстердам и узнает, что дочь погибшего товарища оказалась в руках местной мафии. Теперь он не остановится ни перед чем, чтобы спасти девушку и выплатить долг своему боевому товарищу, даже если ему предстоит столкнуться с крупнейшим синдикатом торговцев наркотиками.