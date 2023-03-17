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2 часа назад

У трейлера новой «Русалочки» уже почти 1 млн дизлайков

Чемпионат.comиещё 1

Disney показала полноценный трейлер ремейка «Русалочки» 13 марта. Ролик совсем не понравился аудитории, поэтому его оперативно задизлайкали и стали писать негативные комментарии.

У трейлера новой «Русалочки» уже почти 1 млн дизлайков
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Спустя всего четыре дня количество дизлайков резко увеличилось. Сейчас оно дошло почти до 1 млн — под видео набралось 985 тыс. дизлайков и всего 184 тыс. лайков. Количество недовольных людей явно продолжает расти.

«Русалочка» — ремейк мультфильма 1989 года. Роль Ариэль досталась темнокожей актрисе Холли Бэйли. Это и есть основная причина, по которой фильм так негативно воспринимают ещё до его выхода.

Премьера фильма состоится 26 мая 2023 года в кинотеатрах по всему миру.

Видео доступно на YouTube-канале Walt Disney Studios. Права на видео принадлежат Walt Disney Studios.

Фильмы,Русалочка,Холли Бэйли,Walt Disney,
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