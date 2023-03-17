Гай Ричи, полное имя Гай Стюарт Ричи - британский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, в основном снимает фильмы криминальной комедии.

В распоряжении Женского журнала «Прелесть» оказалось интервью с британским режиссёром Гай Ричи о фильме «Операции "Фортуна": Искусство побеждать» (проbзводство США). Предлагаем ознакомиться и нашим читателям:

- Как зародилась идея фильма?

- Мы решили снять фильм про шпионов месяцев 8 назад, может больше. Приняв это решение, мы посмотрели все шпионские боевики, до которых смогли дотянуться. И разобрали их сюжеты.

- Расскажите о написании первой сцены.

- Я написал первую сцену где-то полгода назад. Стоило дописать эту сцену - и я сразу понял, каким будет тон фильма. И полюбил этот тон. До этого момента я не знал, каким будет этот фильм. Но написал первую сцену - и она повлияла на все остальные. Я сразу понял, что делать дальше.

- Что скажете о декорациях?

- Декорации прекрасны! Идея была верной. Мы не зря решили всё это построить.

- Как произошло воссоединение с актерами?

- Большая удача - найти людей, которые тебе нравятся, с которыми тебе легко. И если разок удалось - почему бы не повторить.

- Как подбирались актеры?

- Мы всей компанией отлично провели время в Турции. И чем больше людей в команде ощущают, что они на одной волне, тем веселее будет весь процесс, тем проще работать.

- Расскажите подробнее ритме во время съемки сцены.

- В сценах и диалогах очень важен ритм. То, что этот ритм понимают и актеры и режиссер. И весь фильм имеет ритм и отдельные сцены. Нужно только прислушаться.. когда собираешь сцену, сперва ритма нет. Но это поначалу. Есть только структура.через 5 минут ты находишь ритм. Через 50 - ты такой: Та-да-да-тадададаааа..... (напевает). И всё работает! А если в сцене ритма нет, она кажется пустой.

Краткое описание фильма «Операции "Фортуна": Искусство побеждать»

Секретные агенты против хитроумного преступника. Противостояние происходило по самым непредсказуемым правилам. События в фильме Гая Ричи «Операция Фортуна: Искусство побеждать» моментально цепляют и на протяжении всей ленты интерес не падает. Хотелось увидеть, какой станет развязка. Денни Франческо - звезда Голливуда. Он актер. И, к сожалению самого Денни, его творчество нравится преступнику Грегу Симмондсу. Поэтому Франческо и будет втянут в шпионскую игру. Секретным агентам нужно остановить Грега, актеру придется им помогать. Шпион Орсон Форчун и его команда начнут запутанную операцию.

В фильме «Операции "Фортуна": Искусство побеждать» Франческо не самый важный герой, но актер вышел колоритным. Участвовать в операции его буквально заставили. Всегда интересно смотреть, как люди делают то, к чему их не готовили. Денни не был агентом, ему приходилось много импровизировать. Джош Хартнетт отлично сыграл. Теперь к основному герою в «Искусство побеждать» - Орсон Форчун, его сыграл Джейсон Стейтем. Для Стейтема роль привычная и типичная, сюда этот персонаж идеально подошел. Он был не только физически силен, но и обладал стратегическим мышлением. Оставалось дождаться, кто кого переиграет.