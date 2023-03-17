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3 часа назад

Рынок онлайн-кинотеатров в России ожидает роста выручки

Газета.Ru

Индустрия онлайн-кинотеатров в России по итогам 2023 года ожидает рост на 18 — 20%, до более 80 млрд руб. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз компании «ТМТ Консалтинг».

Рынок онлайн-кинотеатров в России ожидает роста выручки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как отметили в организации, по итогам 2022 года рынок таких российских онлайн-сервисов вырос на 17%, до 67,8 млрд руб., несмотря на замедление в первом полугодии.

Улучшение показателя аналитики связали с развитием цифровых экосистем. В топ-3 попали «Кинопоиск», ivi и Wink. По словам директора Wink Антона Володькина, в компании рассчитывают на ускорение роста в 2023 году, «ожидается завершение объявленной ранее консолидации онлайн-кинотеатров Wink и more.tv, и эта структура, естественно, займет большую долю рынка».

На прошлой неделе портал «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на финансовое исследование ИАА TelecomDaily написал об 11-кратном падении уровня совокупной выручки отечественных онлайн-кинотеатров по итогам 2022 года по сравнению с годом до этого.

На этой неделе газета «Коммерсантъ» сообщила, что в Госдуму до конца весенней сессии должны внести проект закона, согласно которому интернет-сервисы (включая онлайн-кинотеатры и музыкальные стриминги) обяжут уведомлять пользователей о списании денег за подписку с помощью push-уведомлений или электронных писем.

Фильмы,Антон Володькин,Госдума,
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