Кеоган присоединится к сиквелу «Гладиатора»

Ещё один уроженец Ирландии может появиться в сиквеле «Гладиатора» - исторической драмы с элементами боевика, которая станет продолжением фильма с Расселом Кроу в главной роли. Барри Кеоган ведёт переговоры по участию в съёмках нового проекта Paramount Pictures.

Если будет заключён контракт, Кеоган присоединится на площадке к приятелю, земляку и коллеге Полу Мескалу, который уже утверждён на одну из главных ролей. События фильма развернутся после гибели главного героя оригинальной картины, разжалованного в гладиаторы полководца Максимуса Децима Меридия (Кроу). Мескал сыграет его племянника, вокруг которого и будет строиться сюжет сиквела. Какую роль исполнит Кеоган, пока не сообщается.