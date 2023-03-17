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3 часа назад

Барри Кеоган присоединится к сиквелу «Гладиатора»

Inc-News

Поставит продолжение оскаровского хита 2000-го года Ридли Скотт.

Кеоган присоединится к сиквелу «Гладиатора»
Фото: Inc-NewsInc-News

Ещё один уроженец Ирландии может появиться в сиквеле «Гладиатора» - исторической драмы с элементами боевика, которая станет продолжением фильма с Расселом Кроу в главной роли. Барри Кеоган ведёт переговоры по участию в съёмках нового проекта Paramount Pictures.

Если будет заключён контракт, Кеоган присоединится на площадке к приятелю, земляку и коллеге Полу Мескалу, который уже утверждён на одну из главных ролей. События фильма развернутся после гибели главного героя оригинальной картины, разжалованного в гладиаторы полководца Максимуса Децима Меридия (Кроу). Мескал сыграет его племянника, вокруг которого и будет строиться сюжет сиквела. Какую роль исполнит Кеоган, пока не сообщается.

«Гладиатор» 2000-го года собрал в прокате впечатляющие $460 миллионов при бюджете в $103 миллиона.

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