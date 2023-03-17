В Карелии начались съемки российского истерна "Золото Умальты"

Открытая киностудия «Лендок» начала в Питкярантском районе Карелии 17 марта 2023 года съемки российского истерна — остросюжетного фильма «Золото Умальты». Об этом сообщает ТАСС.

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Авторы фильма называют свой проект первым масштабным историческим истерном в современном российском кино. Идея сюжета картины, уточнил продюсер и генеральный директор Открытой киностудии «Лендок» Алексей Тельнов, принадлежит губернатору Хабаровского края Михаилу Дегтяреву, который также снимется в фильме.

В основу сюжета легла реальная произошедшая в 1917 году история, когда в окрестностях реки Умальты разбойники совершили дерзкое ограбление обоза с золотом. Главные роли исполнят Артем Ткаченко, Алексей Шевченков и Павел Деревянко. «Жанр истерн в современном российском кино является редким, и я вижу в этом свою профессиональную цель как режиссера — продолжить традицию культовых фильмов вместе с киностудией «Лендок», — поделился режиссер Андрей Богатырев.

В Карелии снимут нападение разбойников на обоз, борьбу за золото и начало опасного приключения. В карельском блоке съемок запланированы трюки каскадеров, сцены с лошадьми и настоящими шаманами и путешествия во времени. Другие блоки съемок пройдут в Хабаровске, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Предположительно, картина выйдет на экраны в 2024 году.