Кадыров объявил награду за ликвидацию солдата ВСУ, который разжег костер Кораном

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объявил в своем Telegram-канале, что готов заплатить пять миллионов рублей тому, кто ликвидирует солдата ВСУ, сжегшего Коран. Он пообещал в два раза больше, если военный будет взят в плен живым. Ранее Кадыров заявил, что "найдет и накажет" украинских военных, которые разжигали костер Кораном. Соответствующее видео он также опубликовал у себя в Telegram. Теперь чиновник добавил, что не ограничится "сухим осуждением поступка". "За ликвидацию этой мрази объявляю награду в 5 млн рублей. За взятие живым - в два раза больше - 10 млн рублей", - написал Кадыров. Ранее глава Чеченской республики заявил, что стратегия, которой придерживается Россия в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на данный момент, является обдуманной и щадящей. Кадыров отметил, что год назад российская армия освободила большие территории, теперь же она действует, стараясь укрепляться, при этом сводя жертвы со своей стороны к минимуму.