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1 час назад

Триллер «Вышка» получит продолжение

Inc-News

Страдающие акрофобией могут дальше не читать, а также не смотреть сиквел триллера «Вышка». Британская компания-производитель Tea Shop Productions и режиссёр Скотт Манн обсуждают идеи, как сделать продолжение фильма, выбившегося в лидеры по просмотрам на Netflix.

Триллер «Вышка» получит продолжение
Фото: Inc-NewsInc-News

«Вышка» вышла в прокат и на цифровой платформе в августе прошлого года. Главные роли в ней сыграли Грейс Кэролайн Карри и Вирджиния Гарднер, воплотив на экране двух искательниц приключений. По сюжету они отправляются в пустыню, чтобы подняться на 600-метровую радиовышку и, в конце концов, застревают на ней, не способные спуститься или позвать на помощь.

При скромных $5 миллионах бюджета инди-триллер собрал в прокате $22 миллиона, а на Netflix попал в десятку самых просматриваемых фильмов.

Фильмы,Скотт Манн,Netflix,
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