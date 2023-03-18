Что будет петь новая "Русалочка"

Новая «Русалочка» (а точнее, live-action ремейк)от студии Disney, вопреки опасениям фанатов, не повторит оригинальный мультфильм полностью.
Мы уже посмотрели свежий трейлер, в котором Ариэль нарушает все правила, а теперь нам рассказали больше о саундтреке картины.
Давайте разбираться, что нас ждёт в грядущем фильме, вместе с Тлум.Ру.О чём речь?
В беседе с журналом Empire Magazine режиссёр фильма Роб Маршалл поделился некоторыми подробностями о музыкальной составляющей «Русалочки». Так, у главной героини появилась новая песня — «For The First Time» («Впервые»), в которой поётся о её первом опыте на суше.
«Речь идёт о её опыте в тот момент, когда она оказалась на суше. Нам нужно было создать номер, который мог бы работать почти как монтаж, чтобы мы могли провести её через этот опыт — выйти на землю, показать, каково это — надеть туфли, иметь ноги. Для неё это другой опыт, это чудесно и страшно одновременно», — поделился Маршалл.
И это не единственная новая песня — нас ждёт ещё несколько свежих композиций. Для этой новой версии «Русалочки» Дисней объединил Лин-Мануэля Миранду с Аланом Менкеном, который также написал песни для анимационного фильма 1989 года, так что нас ждёт атмосфера привычного мультфильма с совершенно новым звучанием.«Русалочка» приплывёт в мировой прокат уже 26 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram, там вас ждут самые свежие новости о мультфильмах. Интересное по теме:5 причин, почему темнокожая Ариэль — это нормальноКак переделывают новую «Русалочку»