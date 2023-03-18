Что будет петь новая "Русалочка"

«Речь идёт о её опыте в тот момент, когда она оказалась на суше. Нам нужно было создать номер, который мог бы работать почти как монтаж, чтобы мы могли провести её через этот опыт — выйти на землю, показать, каково это — надеть туфли, иметь ноги. Для неё это другой опыт, это чудесно и страшно одновременно», — поделился Маршалл.