Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+6° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

Русалочка запоёт «Впервые»

Tlum.ru

Новая «Русалочка» (а точнее, live-action ремейк)от студии Disney, вопреки опасениям фанатов, не повторит оригинальный мультфильм полностью.

Что будет петь новая "Русалочка"
Фото: Tlum.ruTlum.ru

Мы уже посмотрели свежий трейлер, в котором Ариэль нарушает все правила, а теперь нам рассказали больше о саундтреке картины.

Давайте разбираться, что нас ждёт в грядущем фильме, вместе с Тлум.Ру.О чём речь?

В беседе с журналом Empire Magazine режиссёр фильма Роб Маршалл поделился некоторыми подробностями о музыкальной составляющей «Русалочки». Так, у главной героини появилась новая песня — «For The First Time» («Впервые»), в которой поётся о её первом опыте на суше.

«Речь идёт о её опыте в тот момент, когда она оказалась на суше. Нам нужно было создать номер, который мог бы работать почти как монтаж, чтобы мы могли провести её через этот опыт — выйти на землю, показать, каково это — надеть туфли, иметь ноги. Для неё это другой опыт, это чудесно и страшно одновременно», — поделился Маршалл.

И это не единственная новая песня — нас ждёт ещё несколько свежих композиций. Для этой новой версии «Русалочки» Дисней объединил Лин-Мануэля Миранду с Аланом Менкеном, который также написал песни для анимационного фильма 1989 года, так что нас ждёт атмосфера привычного мультфильма с совершенно новым звучанием.«Русалочка» приплывёт в мировой прокат уже 26 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram, там вас ждут самые свежие новости о мультфильмах. Интересное по теме:5 причин, почему темнокожая Ариэль — это нормальноКак переделывают новую «Русалочку»

Фильмы,Русалочка,Алан Менкен,Роб Маршалл,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий