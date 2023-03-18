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48 минут назад

Триллер "Вышка" Скотта Манна получит продолжение

Газета.Ru

Режиссер Скотт Манн начал работу над сиквелом триллера «Вышка», вышедшего в августе 2022 года. Как сообщает Deadline, постановщик экранизирует новую историю, которая развернется на большой высоте. Производством ленты займется кинокомпания Tea Shop Productions.

Триллер "Вышка" Скотта Манна получит продолжение
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы не хотим делать что то, что будет ощущаться как подражание», — заявили в кинокомпании.

Ожидается, что продолжение фильма будет снято в 2023 году.

Главные героини оригинального триллера «Вышка» — две подруги и любительницы экстремальных развлечений Бекки (Грэйс Фултон) и Хантер (Вирджиния Гарднер). Вместе они решают покорить самое высокое сооружение в США — телерадиомачту B67 высотой 629 метров. Но покорение вершины оборачивается трагедией.

Фильм имел большой коммерческий успех, собрав в прокате $22 млн при бюджете в $5 млн.

Фильмы,Скотт Манн,
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