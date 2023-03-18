Триллер "Вышка" Скотта Манна получит продолжение

Режиссер Скотт Манн начал работу над сиквелом триллера «Вышка», вышедшего в августе 2022 года. Как сообщает Deadline, постановщик экранизирует новую историю, которая развернется на большой высоте. Производством ленты займется кинокомпания Tea Shop Productions.
«Мы не хотим делать что то, что будет ощущаться как подражание», — заявили в кинокомпании.
Ожидается, что продолжение фильма будет снято в 2023 году.
Главные героини оригинального триллера «Вышка» — две подруги и любительницы экстремальных развлечений Бекки (Грэйс Фултон) и Хантер (Вирджиния Гарднер). Вместе они решают покорить самое высокое сооружение в США — телерадиомачту B67 высотой 629 метров. Но покорение вершины оборачивается трагедией.
Фильм имел большой коммерческий успех, собрав в прокате $22 млн при бюджете в $5 млн.