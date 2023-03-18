Российский хоррор "Медея" вышел в прокат

В широкий прокат вышла хоррор-драма «Медея» режиссера Игоря Волошина по сценарию Василия Сигарева. Главной героиней фильма становится пережившая развод мать двоих сыновей Лиза (Ольга Симонова), которая выросла в детском доме. Она получает странное предупреждение о родовом проклятье, от которого погибают дети. Избежать этого можно только одним способом — оставить сыновей навсегда.