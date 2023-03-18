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39 минут назад

Российский хоррор "Медея" вышел в прокат

Газета.Ru

В широкий прокат вышла хоррор-драма «Медея» режиссера Игоря Волошина по сценарию Василия Сигарева. Главной героиней фильма становится пережившая развод мать двоих сыновей Лиза (Ольга Симонова), которая выросла в детском доме. Она получает странное предупреждение о родовом проклятье, от которого погибают дети. Избежать этого можно только одним способом — оставить сыновей навсегда.

Российский хоррор "Медея" вышел в прокат
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В ленте также снялись Павел Деревянко, Паулина Андреева, Олег Васильков и Кирилл Полухин. Сыновей Лизы сыграли девятилетние Никита и Кирилл Колпачковы.

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