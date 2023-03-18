«Отряд самоубийц» был связан с «Лигой справедливости»

Супергеройская лента «Отряда самоубийц» режиссёра Дэвида Эйра изначально имела прямую связь и отсылки к «Лиге справедливости» Зака Снайдера. Постановщик в своём «Твиттере» заявил, что топ-менеджеры Warner Bros. нанесли картине серьёзный удар, вырезав из неё связующие звенья с работой Снайдера.

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Проблема со сценарием заключалась в том, что Степной Волк и Парадемоны были вырезаны до начала производства. Чародейка находилась под контролем Материнского ящика и открывала Портал в Апокалипсис. Всё это было вырезано на ранней стадии подготовки. Это была тяжелая потеря.

Дэвид подчеркнул, что если бы боссы студии не вырезали часть контента, то «Отряд самоубийц» вышел бы не таким, каким он в итоге стал.