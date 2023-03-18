Бондарчук объявил о работе над фильмом об Игоре Талькове

Федор Бондарчук сообщил в разговоре с изданием «Ведомости» о своих новых планах. Режиссер отметил, что совместно с продюсером Сергеем Кальварским «разрабатывает фильм» про рок-исполнителя Игоря Талькова. Рабочее название проекта — «Тальков».

Фото: FBM.ru FBM.ru

Тальков обрел популярность в Советском Союзе в конце 1980-х годов. Он являлся основателем и лидером музыкального коллектива «Спасательный круг», а также сотрудничал с группами «Апрель», «Калейдоскоп» и «Электроклуб».

Помимо этого, постановщик готовит сериал о строительстве небоскреба Башня «Федерация», в котором будет рассказываться, в том числе, о судьбе эксцентричного предпринимателя Сергея Полонского, компания которого «Миракс групп» и возводила Башню.

«Сериал под рабочим названием “Федерация” о людях, которые создавали “Москва-сити”. О том периоде, когда построили Башню “Федерация”, действительно одно из лучших зданий в Европе. Ураганный проект», — прокомментировал кинематографист.

На данных проектах, со слов Бондарчука, «НМГ студия» продолжит сотрудничать с Сергеем Кальварским, соавтором сценария и шоураннером картины «Фишер».

Кальварский являлся ведущим концерта, во время которого в 1991-м убили Игоря Талькова. Именно он вышел тогда на сцену ДС «Юбилейный» и произнес: «Стоп музыка! За кулисами только что стреляли в Игоря Талькова».