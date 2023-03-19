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2 часа назад

Том Круз похвалил режиссёра фильма «Флэш» за отличную работу

Inc-News

60-летнему актеру удалось раньше других посмотреть кинокомикс, и он не смог скрыть эмоций.

Круз похвалил режиссера фильма «Флэш» за отличную работу
Фото: Inc-NewsInc-News

Том Круз дал после просмотра высокую оценку грядущему фильму DC «Флэш», утверждая, что в нём есть «всё, чего вы ждёте от кино». Об этом THR сообщили источники из окружения актёра.

Фильм, в котором снялись Эзра Миллер, Майкл Китон, Бен Аффлек, Майкл Шеннон и Саша Калле, должен выйти в кинотеатрах 16-го июня.

Но Том не захотел дожидаться официальной премьеры после того, как в феврале услышал много хорошего о предстоящем кинокомиксе от главы Warner Bros. Дэвида Заслава. Звезда «Топ Гана» спросил, может ли он посмотреть фильм раньше срока, и вскоре в его дом в Беверли-Хиллз был отправлен посыльный с копией картины. Круз был так впечатлён её просмотром, что лично позвонил режиссёру Андресу Мускетти и выразил восторг, отметив, что «нам нужны сейчас такого рода фильмы».

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