Триллер «Вышка» получит продолжение

Режиссер Скотт Манн начал работу над сиквелом триллера «Вышка». Об этом сообщает Deadline.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Отмечается, что производством кинокартины займется компания Tea Shop Productions. Продолжение картины будет снято в 2023 году.

«Вышка» — американский триллер о выживании 2022 года, снятый и написанный Скоттом Манном в соавторстве с Джеймсом Харрисом. Главные роли в фильме исполнили Грэйс Кэролайн Карри, Вирджиния Гарднер, Мейсон Гудинг и Джеффри Дин Морган. Фильм рассказывает о двух девушках, Бекки и Хантер, которые взбираются на телевышку высотой две тысячи футов и оказываются на вершине без возможности спускаться, так как лестница обрушилась из-за аварийного состояния радиомачты.

Кинокартина имела большой коммерческий успех, собрав в прокате 22 миллиона долларов при бюджете в 5 миллионов долларов.