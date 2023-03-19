Кто станет участником шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

На телеканале ТНТ начнется показ спин-оффа шоу «Битва экстрасенсов». Проект под названием «Экстрасенсы. Битва сильнейших» выйдет в эфир 1 апреля. В Сети активно обсуждают, кто может стать участником передачи. Список кандидатов постоянно пополняется.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Зрители рассчитывают увидеть победителя 21 сезона Олега Шепса и его брата Александра, Викторию Райдос, Константина Гецати, Надежду Шевченко, Дмитрия Матвеева и Марьяну Романову. Также могут появиться новые участники, такие как Влад Череватый и Лина Джебисашвили.

Ведущим программы будет актер Марат Башаров, а в роли экспертов выступят Вера Сотникова и Илья Ларионов.

«Битва экстрасенсов» – популярное телешоу на телеканале ТНТ, в котором участвуют предсказатели и колдуны со всей страны.