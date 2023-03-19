Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+2° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
3 часа назад

Кто станет участником шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

РИА "ФедералПресс"

На телеканале ТНТ начнется показ спин-оффа шоу «Битва экстрасенсов». Проект под названием «Экстрасенсы. Битва сильнейших» выйдет в эфир 1 апреля. В Сети активно обсуждают, кто может стать участником передачи. Список кандидатов постоянно пополняется.

Кто станет участником шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Зрители рассчитывают увидеть победителя 21 сезона Олега Шепса и его брата Александра, Викторию Райдос, Константина Гецати, Надежду Шевченко, Дмитрия Матвеева и Марьяну Романову. Также могут появиться новые участники, такие как Влад Череватый и Лина Джебисашвили.

Ведущим программы будет актер Марат Башаров, а в роли экспертов выступят Вера Сотникова и Илья Ларионов.

«Битва экстрасенсов» – популярное телешоу на телеканале ТНТ, в котором участвуют предсказатели и колдуны со всей страны.

«ФедералПресс» рекомендует прочитать о том, какая судьба ждет лидеров Украины и США.

Фильмы,Надежда Шевченко,Вера Сотникова,Дмитрий Матвеев,Марат Башаров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий