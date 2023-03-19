В Московской консерватории прозвучат итальянские оперные хиты

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В Большом зале Московской консерватории состоится концерт “Любовь по-итальянски. Россини, Пуччини, Верди” с участием звезды оперной сцены итальянского тенора Фабио Сартори и молодой сопрано из Швейцарии Дарьи Рыбак.
Прозвучат знаменитые арии, оперные дуэты и симфонические фрагменты из опер Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини и Джоаккино Россини, Руджеро Леонкавалло, Франческо Чилеа.
Концерт пройдет в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра России им. Е. Ф. Светланова. За дирижерский пульт встанет один из самых востребованных молодых российских дирижеров Денис Власенко.
Фабио Сартори с 1998 года выступает на сцене лучших оперных домов Европы, от Милана до Берлина, а также музыкальных театров США, Аргентины, Индии и Китая. Сотрудничает с театрами Ла Фениче и Ла Скала, принимает участие в гастрольных турах. Дарья Рыбак – лауреат премии Migros Culture Percentage 2020 года. Выиграла Швейцарский национальный музыкальный конкурс SJMW в 2011 и 2013 годах, лауреат премии Баккарини и Гюг-Куэно. В репертуаре Дарьи – ведущие партии итальянских, немецких, французских и русских опер.
Гала-концерт состоится 21 марта в Большом зале консерватории. Начало в 19:00.
Адрес: Большая Никитская улица, 13/6. Билеты можно приобрести на сайте.
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