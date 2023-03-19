В Московской консерватории прозвучат итальянские оперные хиты

Концерт пройдет в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра России им. Е. Ф. Светланова. За дирижерский пульт встанет один из самых востребованных молодых российских дирижеров Денис Власенко .

Фабио Сартори с 1998 года выступает на сцене лучших оперных домов Европы, от Милана до Берлина, а также музыкальных театров США, Аргентины, Индии и Китая. Сотрудничает с театрами Ла Фениче и Ла Скала, принимает участие в гастрольных турах. Дарья Рыбак – лауреат премии Migros Culture Percentage 2020 года. Выиграла Швейцарский национальный музыкальный конкурс SJMW в 2011 и 2013 годах, лауреат премии Баккарини и Гюг-Куэно. В репертуаре Дарьи – ведущие партии итальянских, немецких, французских и русских опер.