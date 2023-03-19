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2 часа назад

Кевин Смит с нетерпением ждет «Супермен: Наследие» Джеймса Ганна

Чемпионат.com

Известный кинодел и любитель комиксов Кевин Смит в одном из недавних интервью заявил, что новый глава киновселенной DC Джеймс Ганн «чертовски талантливый» режиссёр и продюсер. Смит подчеркнул, что ему очень любопытно наблюдать за тем, как Джеймс развивает кинокомиксы DC.

Кевин Смит с нетерпением ждет «Супермен: Наследие»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Джеймс очень талантлив. Определённо один из лучших из нас… И он действительно чертовски милый человек. Мне любопытно посмотреть, что он сделает с новой киновселенной DC.

Кевин добавил, что он также с нетерпением хочет увидеть фильм «Супермен: Наследие», за постановку которого отвечает Джеймс Ганн. Смит очень любит первые две части «Стражей Галактики» и ждёт третью. По его словам, в этих лентах Ганна есть «сердце». Поэтому он доверяет знаменитому продюсеру и режиссёру.

Как рассказал глава киновселенной DC, в Warner Bros. уже давно уговаривали его срежиссировать ленту о Кларке Кенте, однако автор не решался взяться за столь ответственное дело.

«Супермен: Наследие» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Премьера фильма состоится 11 июля 2025 года — кто именно сыграет главную роль, пока неизвестно.

Фильмы,Стражи Галактики,Кевин Смит,Джеймс Ганн,
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