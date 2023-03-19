Фильм "Светлые души" получил гран-при анимационного "Суздальфеста"

Анимационный короткометражный фильм режиссера Анастасии Жакулиной "Светлые души" стал обладателем гран-при 28-го Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале. Приз за лучший полнометражный фильм получил "Финник" Дениса Чернова, а лучшим короткометражным фильмом жюри назвало "Подсолнух" режиссера Натальи Чернышевой, передает корреспондент ТАСС.
В воскресенье организаторы подвели итоги 28-го Открытого российского фестиваля анимационного кино "Суздальфест", который является центральным смотром отечественной анимации. Гран-при фестиваля получила работа режиссера Анастасии Жакулиной "Светлые души".
Лучшим короткометражным фильмом фестиваля стал "Подсолнух" режиссера Натальи Чернышевой. Специальными призами в категории "Авторские короткометражные фильмы" также награждены картины "Музыка летней ночи" режиссера Александра Васильева и "Без Земли" Татьяны Ильиной. Диплом с формулировкой "Посвящается медведю Диксону (а дальше гуглите!)" жюри также вручило фильму "Тшшш!" Нины Бисяриной, а "за снисходительное отношение ко всем бывшим скелетам" отметили короткометражку "Омичка" Елизаветы Скворцовой.
Кроме того, диплом "С пожеланием пройти в этих лапоточках длинный творческий путь" получил фильм "Чудесные лапоточки" Александра Смирнова, а "за любовь не только к мотоциклам" наградили дипломом Елену Лапшину и ее фильм "Любовь и мотоциклы".
Приз за лучший фильм для детей жюри присудило работе "Дикие соседи" Дарьи Зиминой, дипломом в этой же номинации отмечен мультфильм "Яблочный пирог" режиссеров Алексея Алексеева и Сергея Меринова. Приз в конкурсе дебютных фильмов в этом году получил фильм "На глубине" Лизы Стариковой, дипломами в этой номинации отмечены "Ива белая" Артема Москалева и "Носки для звезды" Ольги Титовой. Среди студенческих работ лучшей признана "В поисках Мозга" Ксении Данилевской, дипломами отмечены сразу три картины - "Окно к тоске" Марии Галаевой, "Переход" Дарьи Волчок и "Визионер" Всеволода Булавкина.
Приз за лучший полнометражный фильм вручен картине "Финник" Дениса Чернова. Диплом в этой номинации получил мультфильм "Кощей. Похититель невест", над которым работал режиссер Роман Артемьев. В номинации "Лучший сериал" приз получил эпизод "Новые герои" сериала "Геройчики" режиссеров Джалиля Ризванова и Дарьи Рудь. Дипломами в этой категории награждены эпизод "День большой стирки" сериала "Ф.Е.Р.М.А или почему овощи-зомби охотятся за моим дядей?" Наиля Мубинова, а также эпизод "Угощение для ежика" сериала "Ася и Вася" Полины Никифоровой и Софико Бадаловой.
Лучшей работой в прикладной номинации признана "Песенка эскимоса" режиссера Саввы Голубкова. Дипломами также отмечены "Спи, мой хороший" режиссера Дуси Геллер и "Дети не могут летать", подготовленный режиссером Маргаритой Нагибиной.
Главный приз по итогам акции "Открытая премьера" по итогам голосования зрителей получил эпизод "День большой стирки" сериала "Ф.Е.Р.М.А или почему овощи-зомби охотятся за моим дядей?" Наиля Мубинова. По итогам голосования зрителей на онлайн-площадке фестиваля Suzdalfest.online приз также получил фильм "Уважаемые пассажиры" Макса Куликова.
Приз мэтров имени Александра Татарского режиссеру Анне Климановой за фильм "Прощайте, люди" вручил Юрий Норштейн.
Открытый российский фестиваль анимационного кино (ОРФАК) - крупнейший профессиональный смотр отечественной мультипликации. 28-й "Суздальфест" прошел с 15 по 19 марта. В конкурсную программу вошли авторские картины, сериалы, коммерческие ролики и полнометражные анимационные фильмы. ОРФАК проводится при поддержке Министерства культуры РФ, организуется кинокомпанией "Мастер-фильм" совместно с администрацией Владимирской области.