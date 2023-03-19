Фильм "Светлые души" получил гран-при анимационного "Суздальфеста"

Анимационный короткометражный фильм режиссера Анастасии Жакулиной "Светлые души" стал обладателем гран-при 28-го Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале. Приз за лучший полнометражный фильм получил "Финник" Дениса Чернова, а лучшим короткометражным фильмом жюри назвало "Подсолнух" режиссера Натальи Чернышевой, передает корреспондент ТАСС.

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В воскресенье организаторы подвели итоги 28-го Открытого российского фестиваля анимационного кино "Суздальфест", который является центральным смотром отечественной анимации. Гран-при фестиваля получила работа режиссера Анастасии Жакулиной "Светлые души".

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Лучшим короткометражным фильмом фестиваля стал "Подсолнух" режиссера Натальи Чернышевой. Специальными призами в категории "Авторские короткометражные фильмы" также награждены картины "Музыка летней ночи" режиссера Александра Васильева и "Без Земли" Татьяны Ильиной. Диплом с формулировкой "Посвящается медведю Диксону (а дальше гуглите!)" жюри также вручило фильму "Тшшш!" Нины Бисяриной, а "за снисходительное отношение ко всем бывшим скелетам" отметили короткометражку "Омичка" Елизаветы Скворцовой.

Кроме того, диплом "С пожеланием пройти в этих лапоточках длинный творческий путь" получил фильм "Чудесные лапоточки" Александра Смирнова, а "за любовь не только к мотоциклам" наградили дипломом Елену Лапшину и ее фильм "Любовь и мотоциклы".

Другие номинации

Приз за лучший фильм для детей жюри присудило работе "Дикие соседи" Дарьи Зиминой, дипломом в этой же номинации отмечен мультфильм "Яблочный пирог" режиссеров Алексея Алексеева и Сергея Меринова. Приз в конкурсе дебютных фильмов в этом году получил фильм "На глубине" Лизы Стариковой, дипломами в этой номинации отмечены "Ива белая" Артема Москалева и "Носки для звезды" Ольги Титовой. Среди студенческих работ лучшей признана "В поисках Мозга" Ксении Данилевской, дипломами отмечены сразу три картины - "Окно к тоске" Марии Галаевой, "Переход" Дарьи Волчок и "Визионер" Всеволода Булавкина.

Приз за лучший полнометражный фильм вручен картине "Финник" Дениса Чернова. Диплом в этой номинации получил мультфильм "Кощей. Похититель невест", над которым работал режиссер Роман Артемьев. В номинации "Лучший сериал" приз получил эпизод "Новые герои" сериала "Геройчики" режиссеров Джалиля Ризванова и Дарьи Рудь. Дипломами в этой категории награждены эпизод "День большой стирки" сериала "Ф.Е.Р.М.А или почему овощи-зомби охотятся за моим дядей?" Наиля Мубинова, а также эпизод "Угощение для ежика" сериала "Ася и Вася" Полины Никифоровой и Софико Бадаловой.

Лучшей работой в прикладной номинации признана "Песенка эскимоса" режиссера Саввы Голубкова. Дипломами также отмечены "Спи, мой хороший" режиссера Дуси Геллер и "Дети не могут летать", подготовленный режиссером Маргаритой Нагибиной.

Главный приз по итогам акции "Открытая премьера" по итогам голосования зрителей получил эпизод "День большой стирки" сериала "Ф.Е.Р.М.А или почему овощи-зомби охотятся за моим дядей?" Наиля Мубинова. По итогам голосования зрителей на онлайн-площадке фестиваля Suzdalfest.online приз также получил фильм "Уважаемые пассажиры" Макса Куликова.

Приз мэтров имени Александра Татарского режиссеру Анне Климановой за фильм "Прощайте, люди" вручил Юрий Норштейн.

О фестивале