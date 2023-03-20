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2 часа назад

Фильм "На солнце, вдоль рядов кукурузы" возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные

ТАССиещё 2

Кинокартина "На солнце, вдоль рядов кукурузы" стала лидером проката в России и странах СНГ, собрав 129 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 16 по 19 марта.

Новый фильм с Бероевым возглавил кинопрокат в России и СНГ
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Фильм Сарика Андреасяна, вышедший на большие экраны 16 марта, рассказывает историю успешной аварийной посадки российского авиалайнера в 2019 году. Также в фильме показана история жизни пилота Дамира Юсупова, успешно посадившего самолет. Роли исполнили Егор Бероев, Полина Максимова, Михаил Тарабукин, Марк Богатырев, Дмитрий Власкин и другие.

Второе место заняла отечественная комедийная мелодрама "Поехавшая", которая собрала 84,4 млн рублей. Фильм Антона Власова, вышедший в прокат 8 марта, рассказывает историю жительницы мегаполиса, которая после череды неудач решает изменить жизнь. Она отправляется в путешествие в Магадан на велосипеде вместе со своей таксой, чтобы помириться с мамой. Героиню ожидает дорога в 10 тыс. км, множество испытаний и судьбоносные встречи. В ролях Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Дмитрий Чеботарев, Елена Яковлева, Аскар Ильясов и другие.

На третьем месте расположилась историческая драма "Нюрнберг" режиссера Николая Лебедева, собравшая 37,5 млн рублей за период с 16 по 19 марта. Действие картины разворачивается в 1945 году, когда в Нюрнберге начал работу военный трибунал над руководителями нацистской Германии. На главный судебный процесс столетия съезжаются люди со всего мира, в составе советской делегации прибывает владеющий несколькими иностранными языками молодой капитан Игорь Волгин, который ищет пропавшего без вести в годы войны родного брата. Картина вышла в прокат 2 марта. В главных ролях Сергей Кемпо, Евгений Миронов, Сергей Безруков и Любовь Аксенова.

Фильмы,Дамир Юсупов,Аскар Ильясов,Антон Власов,Михаил Тарабукин,Сергей Кемпо,Виктор Хориняк,Дмитрий Власкин,Николай Лебедев,Дмитрий Чеботарев,Марк Богатырев,Игорь Волгин,Егор Бероев,Ольга Лерман,Евгений Миронов,Елена Яковлева,Полина Максимова,Любовь Аксенова,
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