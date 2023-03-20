Новый фильм с Бероевым возглавил кинопрокат в России и СНГ

Кинокартина "На солнце, вдоль рядов кукурузы" стала лидером проката в России и странах СНГ, собрав 129 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 16 по 19 марта.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Второе место заняла отечественная комедийная мелодрама "Поехавшая", которая собрала 84,4 млн рублей. Фильм Антона Власова, вышедший в прокат 8 марта, рассказывает историю жительницы мегаполиса, которая после череды неудач решает изменить жизнь. Она отправляется в путешествие в Магадан на велосипеде вместе со своей таксой, чтобы помириться с мамой. Героиню ожидает дорога в 10 тыс. км, множество испытаний и судьбоносные встречи. В ролях Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Дмитрий Чеботарев, Елена Яковлева, Аскар Ильясов и другие.