"На солнце, вдоль рядов кукурузы" стал лидером кинопроката в России и СНГ

Кинокартина "На солнце, вдоль рядов кукурузы" заняла первое место в прокате в России и странах СНГ, собрав за выходные около 130 миллионов рублей.

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Фильм режиссёра Сарика Андреасяна появился на экранах кинотеатров 16 марта. Сюжет ленты разворачивается вокруг истории успешной аварийной посадки российского авиалайнера в 2019 году и жизни пилота Дамира Юсупова, благодаря которому самолёт не разбился. В фильме снялись Егор Бероев, Полина Максимова, Михаил Тарабукин, Марк Богатырев, Дмитрий Власкин и другие.

На втором месте проката комедийная мелодрама Антона Власова "Поехавшая", собравшая около 90 миллионов рублей. Фильм вышел в прокат 8 марта. В киноленте рассказывается история жительницы мегаполиса, которая после череды неудач решает изменить жизнь. Главная героиня отправляется в Магадан на велосипеде со своей таксой, однако впереди её ждёт десять тысяч километров, множество испытаний и судьбоносные встречи. В ролях Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Дмитрий Чеботарев, Елена Яковлева, Аскар Ильясов и другие.