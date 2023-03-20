Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-1° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

Фильм "На солнце, вдоль рядов кукурузы" стал лидером кинопроката в России и СНГ в выходные

Ревизор.ru

Кинокартина "На солнце, вдоль рядов кукурузы" заняла первое место в прокате в России и странах СНГ, собрав за выходные около 130 миллионов рублей.

"На солнце, вдоль рядов кукурузы" стал лидером кинопроката в России и СНГ
Фото: Ревизор - культураРевизор - культура

Фильм режиссёра Сарика Андреасяна появился на экранах кинотеатров 16 марта. Сюжет ленты разворачивается вокруг истории успешной аварийной посадки российского авиалайнера в 2019 году и жизни пилота Дамира Юсупова, благодаря которому самолёт не разбился. В фильме снялись Егор Бероев, Полина Максимова, Михаил Тарабукин, Марк Богатырев, Дмитрий Власкин и другие.

На втором месте проката комедийная мелодрама Антона Власова "Поехавшая", собравшая около 90 миллионов рублей. Фильм вышел в прокат 8 марта. В киноленте рассказывается история жительницы мегаполиса, которая после череды неудач решает изменить жизнь. Главная героиня отправляется в Магадан на велосипеде со своей таксой, однако впереди её ждёт десять тысяч километров, множество испытаний и судьбоносные встречи. В ролях Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Дмитрий Чеботарев, Елена Яковлева, Аскар Ильясов и другие.

Тройку лидеров закрывает исторической драма "Нюрнберг" Николая Лебедева, которая собрала около 40 миллионов рублей. Сюжет картины разворачивается в 1945 году, когда в Нюрнберге начал работу военный трибунал над руководителями нацистской Германии. Зрители смогут увидеть, как на главный судебный процесс столетия съезжаются люди со всего мира, в том числе молодой капитан Игорь Волгин, который ищет пропавшего без вести в годы войны родного брата. В главных ролях Сергей Кемпо, Евгений Миронов, Сергей Безруков и Любовь Аксенова.

Фильмы,Дамир Юсупов,Аскар Ильясов,Антон Власов,Михаил Тарабукин,Сергей Кемпо,Виктор Хориняк,Дмитрий Власкин,Николай Лебедев,Дмитрий Чеботарев,Марк Богатырев,Игорь Волгин,Егор Бероев,Ольга Лерман,Евгений Миронов,Елена Яковлева,Полина Максимова,Любовь Аксенова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий