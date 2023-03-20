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2 часа назад

Режиссер фильма Ghost of Tsushima уверен в успехе после достижений сериала The Last of Us

Чемпионат.com

Режиссер «Джона Уика» Чад Стахелски заявил, что его интерес к экранизации игры Ghost of Tsushima многократно возрос в последние месяцы. Всё дело в сериале The Last of Us, который, по словам постановщика, снял «проклятие адаптации видеоигр».

Режиссер фильма Ghost of Tsushima уверен в успехе после достижений сериала The Last of Us
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

У нашей команды произошёл большой скачок интереса к адаптации Ghost of Tsushima. Всё дело в сериале The Last of Us, который снял проклятие экранизаций видеоигр. Снять достойную адаптацию действительно возможно.

У Ghost of Tsushima уже есть готовый сценарий, однако до полноценного производства дело пока не дошло. Судя по всему, оно может стартовать уже после премьеры «Джона Уика 4», которая состоится 23 марта. Ранее Стахелски уже сообщал, что фильм он планирует снять на японском языке.

Ghost of Tsushima вышла в 2020 году и сразу же стала ещё одним хитом PlayStation. Игра рассказывает о нападении монголов на японский остров Цусима, а игроки в роли самурая должны победить захватчиков и вернуть контроль над регионом.

Фильмы,Джон Уик,
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