Режиссер фильма Ghost of Tsushima уверен в успехе после достижений сериала The Last of Us

Режиссер «Джона Уика» Чад Стахелски заявил, что его интерес к экранизации игры Ghost of Tsushima многократно возрос в последние месяцы. Всё дело в сериале The Last of Us, который, по словам постановщика, снял «проклятие адаптации видеоигр».

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

У нашей команды произошёл большой скачок интереса к адаптации Ghost of Tsushima. Всё дело в сериале The Last of Us, который снял проклятие экранизаций видеоигр. Снять достойную адаптацию действительно возможно.

У Ghost of Tsushima уже есть готовый сценарий, однако до полноценного производства дело пока не дошло. Судя по всему, оно может стартовать уже после премьеры «Джона Уика 4», которая состоится 23 марта. Ранее Стахелски уже сообщал, что фильм он планирует снять на японском языке.