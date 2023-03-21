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В России состоится премьера мультфильма «Приключения аргонавтов»

Совсем скоро, 30 марта 2023 года, в России состоится премьера мультфильма «Приключения аргонавтов» (6+) режиссёра Давида Ало.

В России состоится премьера «Приключений аргонавтов»
© FBM.ru

Зрители познакомятся с юной смышлёной мышкой Патти, а также её приятелем, котом Сэмом. Они отправятся в увлекательное путешествие по Древней Греции. Компанию им составит изрядно постаревший герой Ясон, городу которого угрожает сам Посейдон. Главным героями предстоит встретиться со многими ужасными и опасными мифическими существами.

Мультфильм создан командой, которая подарила миру проекты «Дозор джунглей» (6+) и «Приключения Пильи» (6+).

По словам Давида Ало, в мультфильме «Приключения Аргонавтов» много самостоятельных сюжетов и точек зрения, а также очень колоритные персонажи.

«Каждый персонаж фильма – это не просто эпизодник, у каждого есть своя история, пусть и незначительная, есть и трудности, с которыми он должен побороться. Однако в первую очередь для нас была важна сама история. Она будет понятна и юным, и взрослым зрителям, ни тем, ни другим не грозит ни скука, ни разочарование» – отметил он.

Созданием сценария Давид Ало занимался вместе с Эриком Тости. Продюсером проекта выступил Жан-Франсуа Тости, который тоже участвовал в написании сценария.

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