В России состоится премьера «Приключений аргонавтов»

«Каждый персонаж фильма – это не просто эпизодник, у каждого есть своя история, пусть и незначительная, есть и трудности, с которыми он должен побороться. Однако в первую очередь для нас была важна сама история. Она будет понятна и юным, и взрослым зрителям, ни тем, ни другим не грозит ни скука, ни разочарование» – отметил он.