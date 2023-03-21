Режиссер «Шазама! Ярости богов» уйдет от супергеройского кино

На Rotten Tomatoes я получил самую низкую оценку критиков и самую высокую оценку зрителей за один и тот же фильм. Я не ожидал, что ленту примут так же, как первый фильм, но всё был немного удивлён, потому что я думаю, что фильм получился хороший. Ну что ж.