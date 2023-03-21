Дензел Вашингтон появится в новом "Гладиаторе" Ридли Скотта

На острове Мальта началось строительство римского Колизея - декораций для съемок сиквела легендарного фильма Ридли Скотта "Гладиатор". Спустя 23 года после триумфальной премьеры эпоса с Расселом Кроу режиссер возвращается на средиземноморский остров, чтобы продолжить историю генерала Максимуса Децимуса Меридиуса - гладиатора, вставшего на путь мести за убийство своей семьи от рук императора Марка Аврелия, которого в блокбастере 2000 года играл Хоакин Феникс.

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Колизеем в новом фильме станет форт Рикасоли, более двухсот рабочих уже приступили к его преобразованию в циклопический римский стадион. Обещают, что новинка студии Paramount будет еще более грандиозной, чем первый оскароносный фильм 2000 года.

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Одну из ключевых ролей в картине сыграет 68-летний Дензел Вашингтон, который, по сообщениям прессы, высоко оценивает предложенный ему сценарный материал, но предложенная ему роль пока держится в секрете. В главных ролях уже утверждены Пол Мескал ("Солнце мое"), Барри Кеоган ("Банши Инишерина").

В новом фильме основное внимание будет уделено Люциусу, сыну Лусиллы (Конни Нильсен) и племяннику злодея Коммода. Первоначально сценарий должен был быть написан Питером Крейгом ("Бэтмен", "Город"), но в дальнейшем он попал в руки Дэвида Скарпы ("День, когда Земля остановилась", "Все деньги мира"). Сообщается, что над картиной будут работать оператор Джон Мэтисон, художник-постановщик Артур Макс и художник по костюмам Дженти Йейтс - все они участвовали в создании первого "Гладиатора" и были номинированы на "Оскар" (Йейтс выиграл в номинации "Лучший дизайн костюмов").

85-летний Ридли Скотт переживает новый взлет своей богатой на шедевры карьеры: с 2017 года он снял четыре полнометражных фильма, а предстоящий исторический фильм о Наполеоне Бонапарте должен выйти на экраны уже в этом году.