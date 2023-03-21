Зак Брафф рассказал о съемках фильма с Флоренс Пью

«Это не был проект для среднестатистических актёров – я не смог написать роль даже для себя самого. Я хотел написать что-то для неё, и в моём сознании возникла эта сцена ужина за столом, в которой я представил Флоренс Пью сидящей напротив легенды, о которой все говорят».