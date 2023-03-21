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47 минут назад

Зак Брафф рассказал о съемках фильма с Флоренс Пью

Inc-News

47-летний актёр/режиссер представил драму «Хороший человек», в котором снял бывшую возлюбленную и суперталантливую актрису.

Зак Брафф рассказал о съемках фильма с Флоренс Пью
Фото: Inc-NewsInc-News

Зак Брафф рассказал журналистам о том, почему решил снять Флоренс Пью в своём новом фильме «Хороший человек».

«Я просто благоговею перед её талантом, и я сказал: «Хочу написать это для Флоренс. То, что я напишу, будет сложным, но она невероятная», - сообщил он в беседе с Entertainment Tonight.

Брафф и Пью прожили вместе три года и расстались в начале 2022-го. Тем не менее, сделали они это по-дружески, оставив себе возможность совместной работы.

«Она – актриса следующего уровня. Полагаю, она просто потрясающая, и то, что я написал, было, действительно, вызовом», - отметил Зак.

«Это не был проект для среднестатистических актёров – я не смог написать роль даже для себя самого. Я хотел написать что-то для неё, и в моём сознании возникла эта сцена ужина за столом, в которой я представил Флоренс Пью сидящей напротив легенды, о которой все говорят».

В конце концов, «легендой» в фильме стал Морган Фримен, обычно не снимающийся в независимых проектах. Но идея Браффа ему понравилась. В картине он сыграл умудрённого опытом Дэниела, помогающего главной героине Эллисон (Пью) справиться с произошедшей трагедией и вновь почувствовать вкус к жизни.

На экраны «Хороший человек» вышел 12-го марта.

Фильмы,Легенда,Морган Фримен,
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