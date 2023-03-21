Финал «Форсажа 10» поразит зрителей невероятной концовкой

Я думаю, люди будут очень, очень удивлены, и мы получим много открытых ртов в конце «Форсажа 10». Давайте просто скажем так. Это будет что-то вроде: «Серьёзно? Вообще что?». У меня были такие эмоции. Я спросила саму себя: «Боже мой, что мы наделали?».