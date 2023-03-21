Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+10° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
1 час назад

Режиссер «Прочь» и «Мы» выпустит новый фильм уже в 2024 году

Игромания.ру

Студия Universal сообщила, что новая лента сценариста и режиссёра Джордана Пила выйдет в кино уже 25 декабря 2024 года.

Режиссер «Прочь» и «Мы» выпустит новый фильм уже в 2024 году
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Безымянная картина выступит в прокате рядом с триквелами «Соника» и «Аватара» Джеймса Кэмерона, поэтому выбранная дата релиза выглядит довольно смелым ходом. Детали о фильме держат в строжайшем секрете, как и было в случае с предыдущими работами автора. Но можно предположить, что грядущая новинка тоже будет хоррором.

Последним фильмом автора стал фантастический триллер «Нет», который вышел в прошлом году. Лента рассказывала про брата с сестрой, содержащих ранчо с лошадьми для съёмок в кино. Их череду жизненных неудач прерывало появление жуткого НЛО, которое те решали поймать на плёнку, чтобы заработать на этой инициативе денег.

До этого автор ещё выпустил картины «Прочь» и «Мы», которые хорошо показали себя в прокате и получили в среднем положительные оценки от зрителей и критиков.

Фильмы,Аватар,Нет,Я,Мы,Прочь,Джеймс Кэмерон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий