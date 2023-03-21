Режиссер «Прочь» и «Мы» выпустит новый фильм уже в 2024 году

Студия Universal сообщила, что новая лента сценариста и режиссёра Джордана Пила выйдет в кино уже 25 декабря 2024 года.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Безымянная картина выступит в прокате рядом с триквелами «Соника» и «Аватара» Джеймса Кэмерона, поэтому выбранная дата релиза выглядит довольно смелым ходом. Детали о фильме держат в строжайшем секрете, как и было в случае с предыдущими работами автора. Но можно предположить, что грядущая новинка тоже будет хоррором.

Последним фильмом автора стал фантастический триллер «Нет», который вышел в прошлом году. Лента рассказывала про брата с сестрой, содержащих ранчо с лошадьми для съёмок в кино. Их череду жизненных неудач прерывало появление жуткого НЛО, которое те решали поймать на плёнку, чтобы заработать на этой инициативе денег.