Стивен Найт напишет сценарий для новых "Звездных войн"

Один из создателей сериала "Острые козырьки" Стивен Найт разработает сценарий для новой части "Звездных войн". Об этом сообщает Variety.
Ранее сценаристы Деймон Линделоф и Джастин Бритт-Гибсон покинули проект.
Пока детали и рабочее названия фильма не раскрываются.
Режиссером выступит Шармин Обаид ("Мисс Марвел", "Путешествие в тысячу миль: Миротворцы").
Ожидается, что более подробная информация о фильме, включая возможное название, будет объявлена на мероприятии, посвященном "Звездным войнам", в Лондоне в апреле.
Предыдущий фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восход" вышел в 2019 году. Девятый эпизод эпопеи продолжил внутреннюю хронологию серии и завершил Сагу Скайуокеров.