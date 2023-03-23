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1 час назад

Стивен Найт напишет сценарий для новых "Звездных войн"

Газета.Ruиещё 2

Один из создателей сериала "Острые козырьки" Стивен Найт разработает сценарий для новой части "Звездных войн". Об этом сообщает Variety.

Стивен Найт напишет сценарий для новых "Звездных войн"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ранее сценаристы Деймон Линделоф и Джастин Бритт-Гибсон покинули проект.

Пока детали и рабочее названия фильма не раскрываются.

Режиссером выступит Шармин Обаид ("Мисс Марвел", "Путешествие в тысячу миль: Миротворцы").

Ожидается, что более подробная информация о фильме, включая возможное название, будет объявлена на мероприятии, посвященном "Звездным войнам", в Лондоне в апреле.

Предыдущий фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восход" вышел в 2019 году. Девятый эпизод эпопеи продолжил внутреннюю хронологию серии и завершил Сагу Скайуокеров.

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