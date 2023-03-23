Стивен Найт напишет сценарий для новых "Звездных войн"

Один из создателей сериала "Острые козырьки" Стивен Найт разработает сценарий для новой части "Звездных войн". Об этом сообщает Variety.

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Ранее сценаристы Деймон Линделоф и Джастин Бритт-Гибсон покинули проект.

Пока детали и рабочее названия фильма не раскрываются.

Режиссером выступит Шармин Обаид ("Мисс Марвел", "Путешествие в тысячу миль: Миротворцы").

Ожидается, что более подробная информация о фильме, включая возможное название, будет объявлена на мероприятии, посвященном "Звездным войнам", в Лондоне в апреле.