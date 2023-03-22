«Коты Эрмитажа»: каким получился российский мультфильм

18 марта 2023 года состоялся премьерный показ мультфильма “Коты Эрмитажа”. Режиссер Василий Ровенский сообщил, что над анимационным проектом работали более 100 человек в течение 5 лет – и это весьма впечатляет. А когда слышишь, что мультфильм создан при поддержке Фонда кино, Министерства культуры, Министерства просвещения, невольно поднимаешь планку ожидания на высоту и готовишься к вау-эффектам. И они действительно есть – в моменты, когда Призрак влетает в картины, оживляя их.

К сожалению, хорошие новости на этом кончаются. Возможно, человек, который занимался моделью кота Винсента, не знает, как пропорционально нарисовать лапы у сидящего животного или сгибы в правильных местах. Он, конечно, художник, и он так видит, но я как зритель так и не смогла привыкнуть к этому стилю рисовки. Хочу также предупредить, что все коты чрезвычайно зубастые, а некоторые ещё и когтистые :-) и сказать большое спасибо за Клеопатру – вот она создана с любовью и из неё получилась бы отличная злодейка-похитительница картин, если бы создатели проекта решили повести нас по другому пути.

Да простят меня сценаристы Фёдор Деревянский и Эльвира Буштец, но к ним тоже есть вопросы. На необитаемом острове живут долгое время пёс, кот и мышь. Причём в круговороте весёлой жизни мышь не участвует и появляется лишь в минуты крушения. Как животные выживали на острове? Как мышь с таким богатым прошлым попала на этот необитаемый остров? Почему Призрак похож на кота? Как он стал призраком? Немного не хватило объяснений для логического повествования.

Очень резанула слух в детской анимации фраза Винсента о Морисе – “проблемный друг”, вообще объяснение дружбы, доверия, служебного долга. Хорошо, что к концу проекта всё-таки что-то проясняется, и зрителей ждёт хеппи-энд, где даже злодеи будут вознаграждены.

Очень порадовали актёры озвучки. Талантливейший Диомид Виноградов создал отличный образ мыши Мориса. Роман Курцын подарил своё обаяние коту Винсенту, а Полина Гагарина – чудесный голос кошечке Клеопатре.

В картине детям есть над чем похихикать, чему удивиться, порадоваться, но взрослым сложно будет смотреть этот анимационный проект.