Сценарист «Дюны» займется фильмом по Gears of War

Соавтор сценариев двух частей «Дюны» и первого «Доктора Стрэнджа» Джон Спэйтс напишет сценарий для будущей экранизации Gears of War. Об этом сообщили представители Netflix в соцсетях онлайн-кинотеатра.

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Судя по всему, производство ленты наконец сдвинулось с мёртвой точки после очередного анонса в ноябре прошлого года. Однако у будущей экранизации культового шутера до сих пор нет ни актёрского состава, ни режиссёра, ни примерной даты выхода.