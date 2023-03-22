Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+8° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
40 минут назад

Крис Такер сыграет вместе с Джеки Чаном в фильме «Час пик 4»

Чемпионат.com

В декабре Джеки Чан заявил, что уже начал работу над фильмом «Час пик 4», обсудив его детали с неким режиссёром. Китайский актёр тогда не поделился никакими конкретными деталями, отметив лишь, что готов вернуться к комедийной франшизе.

Крис Такер сыграет вместе с Джеки Чаном в фильме «Час пик 4»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На днях исполнитель роли полицейского Джеймса Картера Крис Такер заявил, что он слышал о проекте и собирается принять в нём участие, однако у актёра заготовлены и некие другие крупные роли. Каких-либо новых деталей о будущей картине актёр не раскрыл.

Я в восторге от будущего фильма. Это будет не то, что вы ожидаете. Я обязательно снимусь в «Час пике 4», потому что мне нравится работать с Джеки, но у меня есть и кое-что новое, что точно понравится зрителям.

Фильмы серии «Час пик» рассказывают о двух полицейских: один из Китая (Джеки Чан), второй из США (Крис Такер). Вместе они распутывают международные преступления в свойственной им комедийной манере.

Фильмы,Час пик,Крис Такер,Джеймс Картер,Джеки Чан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий