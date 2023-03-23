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36 минут назад

«Чебурашка» показал хорошие рейтинги в странах Ближнего Востока

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Российская семейная комедия «Чебурашка» продолжает показывать хорошие рейтинги во время проката в странах Ближнего Востока, сообщил глава отдела продаж и дистрибуции ливанской киносети Grand Cinemas Исаак Фахед.

По его словам, зрителям нравится фильм, смотрят они картину хорошо. Он пояснил, что фильм дублирован на английском языке и сопровождается субтитрами на арабском, передает РИА «Новости».

Фахед рассказал, что зрители часто не знают о стране-производителе фильма. Российскую ленту заметили на одном из киномероприятий, добавил глава отдела продаж сети.

Напомним, премьера «Чебурашки» состоялась 1 января. В российском прокате картина собрала более 6 млрд рублей.

Фильмы,Видео,Чебурашка,
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