«Чебурашка» показал хорошие рейтинги в странах Ближнего Востока

Российская семейная комедия «Чебурашка» продолжает показывать хорошие рейтинги во время проката в странах Ближнего Востока, сообщил глава отдела продаж и дистрибуции ливанской киносети Grand Cinemas Исаак Фахед.

По его словам, зрителям нравится фильм, смотрят они картину хорошо. Он пояснил, что фильм дублирован на английском языке и сопровождается субтитрами на арабском, передает РИА «Новости».

Фахед рассказал, что зрители часто не знают о стране-производителе фильма. Российскую ленту заметили на одном из киномероприятий, добавил глава отдела продаж сети.