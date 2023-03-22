Начались съемки новой части «Капитана Америка»

Режиссёром фильма выступает Джулиус Она, а продюсерами числятся глава киновселенной Marvel Кевин Файги и Нейт Мур, активно принимающий участие в различных проектах компании. Также появились и первые фото со съёмок. На них можно увидеть исполнителя главной роли Энтони Маки в образе Сэма Уилсона.