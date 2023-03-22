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1 час назад

Начались съемки новой части «Капитана Америка»

Чемпионат.comиещё 1

Marvel Studios начала снимать новую часть «Капитана Америка». Фильм получил подзаголовок «Новый мировой порядок». Сколько продлится производство ленты, неизвестно.

Начались съемки новой части «Капитана Америка»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Режиссёром фильма выступает Джулиус Она, а продюсерами числятся глава киновселенной Marvel Кевин Файги и Нейт Мур, активно принимающий участие в различных проектах компании. Также появились и первые фото со съёмок. На них можно увидеть исполнителя главной роли Энтони Маки в образе Сэма Уилсона.

Деталей сюжета нет, зато известен актёрский состав. Роль нового Капитана Америка исполнит Энтони Маки, а Харрисон Форд сыграет генерала Таддеуса Росса. Антагониста, злодея по имени Лидер, сыграет Тим Блейк Нельсон.

Фильм выйдет 3 мая 2024 года. Он станет частью пятой фазы киновселенной Marvel.

Фильмы,Тим Блейк,Энтони Маки,Кевин Файги,Харрисон Форд,
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