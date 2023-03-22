Скончался лауреат премии «Оскар» Питер Уэрнер

Режиссер Питер Уэрнер скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщает Deadline.
Причиной смерти стали осложнения на сердце после разрыва аорты.
Питер Уэрнер получил магистерскую степень в области образования и документального кино, а его дипломная работа о программе Conservatory в Американском институте кино с короткометражной лентой «В краю льда» была номинирована на премию «Оскар» в 1977 году.
Кинокартина основана на одноименном рассказе Джойс Кэрол Оутс. После этого режиссер снял большое количество документальных фильмов и пилотных эпизодов. Уэрнер также был четыре раза номинирован на премию «Эмми».