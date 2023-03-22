В Гонконге отменили показ хоррора "Винни Пух: Кровь и мед"

Официальные причины отмены выхода проекта в прокат не сообщаются. Предполагается, что изображения Винни Пуха могли запретить из-за его возможного сходства с председателем Китая Си Цзиньпином. Хоррор был снят с показа более чем 30 кинотеатров по всему Гонконгу за несколько дней до запланированного релиза.