В Гонконге отменили показ хоррора "Винни Пух: Кровь и мед"
Гонконгский дистрибьютор VII Pillars Entertainment объявил об отмене выпуска фильма «Винни-Пух: Кровь и мед». Об этом сообщает Hong Kong Free Press.
Официальные причины отмены выхода проекта в прокат не сообщаются. Предполагается, что изображения Винни Пуха могли запретить из-за его возможного сходства с председателем Китая Си Цзиньпином. Хоррор был снят с показа более чем 30 кинотеатров по всему Гонконгу за несколько дней до запланированного релиза.