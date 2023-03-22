В "бондиане" после Рэйфа Файнса может сыграть Дейзи Мэй Купер

36-летняя комедийная актриса Дейзи Мэй Купер может стать следующей исполнительницей роли главы британской секретной службы МИ-6 "М" в "бондиане" после Рэйфа Файнса. Об этом сообщает The Sun.

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По данным осведомленных источников, продюсеров фильмов о суперагенте Джеймсе Бонде привлекла уникальная харизма актрисы и они надеются, что она привнесет в эту роль немного юмора.

Консультанткой при создании сценария выступит подруга Дейзи Мэй Купер - актриса и сценаристка Фиби Уоллер-Бридж.

"Дейзи - близкая подруга Фиби, чье присоединение к команде Бонда было таким успехом, что были рождены необычные идеи. Команде понравилась идея показать "М" немного иначе", - говорит инсайдер.