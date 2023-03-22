Вышел дублированный трейлер фильма «Три мушкетера: Д'Артаньян»

Компания «Атмосфера кино» выпустила дублированный трейлер приключенческого фильма «Три мушкетёра: Д’Артаньян» от французской студии Pathe. В ролике можно оценить русскую озвучку от российских актёров дубляжа. Лента выйдет в кинотеатрах страны уже 6 апреля.

Видео доступно на YouTube-канале Атмосфера Кино. Права на видео принадлежат Атмосфере Кино и Pathe

От Лувра до Букингемского дворца, от трущоб Парижа до осады Ла-Рошели… В королевстве, разобщённом религиозными войнами и угрозой Британского вторжения, прославленные мушкетёры скрестят шпаги, готовые отдать жизнь ради величия Франции.