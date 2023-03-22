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1 час назад

Вышел русский трейлер первой части "Трех мушкетеров"

Российская Газета

Компания "Атмосфера кино" представила русский трейлер знаменитой экранизации Дюма "Три мушкетера: Д`Артаньян". Приключения отважного гасконца можно будет увидеть в отечественных кинотеатрах с 6 апреля.

Напомним, история разделена на две части. Первая - про Д`Артаньяна выходит на киноэкраны сейчас, вторая - про Миледи, будет выпущена в конце года. Миледи, к слову, играет Ева Грин.

Создатели картины обещают совершенно новое прочтение бессмертного романа Дюма.

Режиссер - Мартен Бурбулон. В фильме снимались: Венсан Кассель, Вики Крипс, Джейкоб Форчун-Ллойд, Лина Кудри, Луи Гаррель, Ромен Дюрис, Франсуа Сивиль, Пио Мармай.

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