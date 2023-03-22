Вышел русский трейлер первой части "Трех мушкетеров"

Компания "Атмосфера кино" представила русский трейлер знаменитой экранизации Дюма "Три мушкетера: Д`Артаньян" . Приключения отважного гасконца можно будет увидеть в отечественных кинотеатрах с 6 апреля.

Напомним, история разделена на две части. Первая - про Д`Артаньяна выходит на киноэкраны сейчас, вторая - про Миледи, будет выпущена в конце года. Миледи, к слову, играет Ева Грин.