Начнем с того, что писать рецензию на четвертого "Джона Уика" - занятие достаточно скучное. Все дело в том, что в начале десятых два бывших каскадера - Чад Стахелски и Дэвид Литч - придумали формулу идеального экшна, сделав ее лицом уже на тот момент почти списанного Голливудом в утиль Киану Ривза. Чтобы фатально испортить эту формулу, надо действительно постараться и приложить недюжинные усилия.

Поэтому даже не будем пытаться сохранить интригу и вынесем вердикт сразу: "Джон Уик 4" получился, смотреть рекомендуем. А далее разберем важные нюансики и детали, в которых прячется Лукавый. Естественно, без спойлеров, даже с учетом того, что сюжет в картине далеко не самое главное.

Предыдущие три части строились по схеме, больше применимой к видеоиграм, нежели к кино. У протагониста есть главный квест, на пути к нему он выполняет кучу побочных заданий, между миссиями "сохраняется" в отеле, там же получает новое оружие, броню и снаряжение. Главный герой прорывается сквозь толпы безликих мобов, зарабатывая в особо запоминающихся сценах "ачивки", - за убийство книжкой Уику вполне могло бы выпасть что-то вроде "Тишина должна быть в библиотеке". А в конце каждой ленты была обязательная битва с боссом. И все это с непременным читом на неуязвимость и автохилом.

К четвертому выпуску авторы зачем-то придумали прикрутить новую "механику" - практически диалоговое кольцо из Mass Effect. Первые 40 минут на экране не происходит почти ничего, кроме болтовни между персонажами, на которых по большому счету зрителю должно быть наплевать. И реплики им писал как будто Доминик Торетто. Впрочем, для фанатов "Форсажа" это будет даже плюс.

Зато потом, когда начинается первая заварушка, все встает на свои места и становится понятным, кто по-прежнему является мировым флагманом жанра экшн.

И пускай старина Киану, уж будем откровенны, несколько потерял в скорости, а движения его выглядят более вязкими и не такими стремительными, как 10 лет назад, с экрана все ещё передается смертоносность и натуралистичность учиняемых им членовредительств.

Учитывая, сколь изобретательны были предыдущие три части, авторы не могли не загнать себя в ловушку самоповторов. Поэтому некоторые моменты теперь смотрятся несколько комично, а местами даже карикатурно. Речь про падения с огромной высоты и перестрелки в кевларовых пиджаках, ставшие похожими на мем из "Голого пистолета".

Отдельно хочется отметить героя Донни Йена - он уже во второй раз играет незрячего персонажа (первый был в "Изгое-один" по "Звездным войнам"). И вся его арка - это изящный кивок в сторону олдскульной "Слепой ярости" (которая, в свою очередь, тоже основана на японском сериале "История Затоичи"). Через него же выстраивается и большая часть гэгов и юмора. Причем чаще всего удачно - шутки органично вписаны в происходящее и дают правильную разрядку между замесами.

Билл Скарсгорд в роли неуравновешенного психопата выглядит привычно естественно - актер, судя по всему, вполне доволен закрепившимся за ним амплуа.

Неистово хвалить хочется и работу оператора Джонатана Селы. В отдельных кадрах и сценах свет выставлен и цвета подобраны просто невероятно круто. В результате, казалось бы, статичная картинка простого вагона метро в Осаке ненавязчиво превращается в настоящее произведение искусства, запечатленное в моменте.

А потом перспектива камеры в прямом смысле улетает под потолок, и фильм начинает буквально косплеить игру Hotline Miami. Конкретно в этом месте хотелось аплодировать создателям стоя.

Похожих хвалебных эпитетов заслуживает и музыкальное оформление - как оригинальный саундтрек, так и подбор лицензированных треков.

Дочитав до этого места, вы можете спросить - почему до сих пор в рецензии нет ни слова о сюжете? Во-первых, потому что мы договорились обойтись без спойлеров. Во-вторых, общее развитие лора "Джона Уика" не располагает к анализу истории. Если в первой части мир "Джона Уика" имел какие-то общие точки соприкосновения с нашей реальностью - это условная русская мафия, какие-то бандиты, в существование которых частично можно было поверить, то в четвертом выпуске события происходят уже в полностью альтернативной вселенной, где-то даже, возможно, граничащей с фэнтези.

Поэтому вот такой вот сюжет: Киану Ривз за все хорошее против всего плохого. И те, кто в кино ищут в первую очередь вменяемую, стройную и логичную историю, могут сильно расстроиться из-за местного повествования.

Ещё раз резюмируем вышесказанное: "Джон Уик 4" - шикарное адреналиновое зрелище, идеально подходящее чтобы выключить мозг и насладиться ураганным действом. Это отнюдь не идеальный фильм - в нем есть очевидные и бросающиеся в глаза недостатки, но лучше в жанре экшна пока еще никто не снимает.