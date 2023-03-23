Появился финальный трейлер комедийного хоррора «Ренфилд»

Кинокомпания Universal Pictures опубликовала новый и последний трейлер грядущего фильма «Ренфилд».

Его можно увидеть на официльном YouTube-канале Universal Pictures. Роль Дракулы в фильме играет Николас Кейдж.

В комедийном хорроре расскажут о его слуге Ренфилде. Он решает избавиться от власти Дракулы и остепениться в Новом Орлеане. Однако такая идея Дракуле не нравится.

Режиссёром «Ренфилда» стал Крис МакКей, который известен по фильмам «Лего Фильм: Бэтмен» и его второй части, «Война будущего», а также «Робоцып: Звёздные войны. Эпизод III».