Зак Снайдер объяснил задержку с сиквелом «Армии мертвецов»

Режиссер и сценарист Зак Снайдер поделился информацией о фильме «Армия мертвецов — 2». Кинематографист объяснил, почему в работе над сиквелом случилась задержка.
По словам Снайдера, идея «Армии мертвецов — 2» все еще жива и здравствует в его сознании. Он точно знает, что бы сделал во второй части, утверждает режиссер. Однако пока сценарист не может работать над сиквелом из-за космической оперы Netflix «Мятежная луна», которая может перерасти в киновселенную.
«На самом деле, все зависит от того, что мы решим и как будем продвигать "Мятежную луну" и ее вселенную», — цитирует Снайдера Screen Rant.
Кинематографист добавил, что «Мятежная луна» — это не мелкое обязательство. Чтобы такой масштабный научно-фантастический проект имел смысл, нужно уделять ему большое внимание, отметил режиссер.