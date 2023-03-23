Зак Снайдер объяснил задержку с сиквелом «Армии мертвецов»

По словам Снайдера, идея «Армии мертвецов — 2» все еще жива и здравствует в его сознании. Он точно знает, что бы сделал во второй части, утверждает режиссер. Однако пока сценарист не может работать над сиквелом из-за космической оперы Netflix «Мятежная луна», которая может перерасти в киновселенную.