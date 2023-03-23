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43 минуты назад

Режиссер Зак Снайдер объяснил задержку с сиквелом «Армии мертвецов»

Слово и Дело

Режиссер и сценарист Зак Снайдер поделился информацией о фильме «Армия мертвецов — 2». Кинематографист объяснил, почему в работе над сиквелом случилась задержка.

Зак Снайдер объяснил задержку с сиквелом «Армии мертвецов»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По словам Снайдера, идея «Армии мертвецов — 2» все еще жива и здравствует в его сознании. Он точно знает, что бы сделал во второй части, утверждает режиссер. Однако пока сценарист не может работать над сиквелом из-за космической оперы Netflix «Мятежная луна», которая может перерасти в киновселенную.

«На самом деле, все зависит от того, что мы решим и как будем продвигать "Мятежную луну" и ее вселенную», — цитирует Снайдера Screen Rant.

Кинематографист добавил, что «Мятежная луна» — это не мелкое обязательство. Чтобы такой масштабный научно-фантастический проект имел смысл, нужно уделять ему большое внимание, отметил режиссер.

Фильмы,Зак Снайдер,
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