Предполагаемая дата премьеры – 6 апреля.
Отечественная кинопрокатная компания "Атмосфера кино" подготовила к прокату в российских кинотеатрах французский художественный фильм "Три мушкетера: Д’Артаньян".
Режиссером фильма, являющегося первой частью кинодилогии, выступил Мартен Бурбулон, который снял ленту по мотивам романа Александра Дюма. В главных ролях снялись Венсан Кассель, Ева Грин и Франсуа Савиль.
Кинопрокатная компания "Атмосфера кино" была создана основателем кинокомпаний "Централ партнершип" и "Марс медиа" Рубеном Дишдишяном и экс-гендиректор российского подразделения Universal Pictures International Вадимом Ивановым.