Предполагаемая дата премьеры – 6 апреля.

Отечественная кинопрокатная компания "Атмосфера кино" подготовила к прокату в российских кинотеатрах французский художественный фильм "Три мушкетера: Д’Артаньян".

Режиссером фильма, являющегося первой частью кинодилогии, выступил Мартен Бурбулон, который снял ленту по мотивам романа Александра Дюма. В главных ролях снялись Венсан Кассель, Ева Грин и Франсуа Савиль.