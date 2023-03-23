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3 часа назад

Когда на широких экранах появится фильм "Три мушкетера: Д’Артаньян"

Ревизор.ru

Предполагаемая дата премьеры – 6 апреля.

Отечественная кинопрокатная компания "Атмосфера кино" подготовила к прокату в российских кинотеатрах французский художественный фильм "Три мушкетера: Д’Артаньян".

Режиссером фильма, являющегося первой частью кинодилогии, выступил Мартен Бурбулон, который снял ленту по мотивам романа Александра Дюма. В главных ролях снялись Венсан Кассель, Ева Грин и Франсуа Савиль.

Кинопрокатная компания "Атмосфера кино" была создана основателем кинокомпаний "Централ партнершип" и "Марс медиа" Рубеном Дишдишяном и экс-гендиректор российского подразделения Universal Pictures International Вадимом Ивановым.

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