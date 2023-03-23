Аниме режиссера Макото Синкая «Судзумэ закрывает двери» официально переведено на русский язык. Об этом сообщает «Канобу» со ссылкой на студию Crunchyroll.

На русском языке аниме выйдет в Эстонии, Латвии и Литве. О показе проекта в России не сообщается.

Мировая премьера «Судзумэ закрывает двери» состоится 14 апреля. В 2022 году представители Crunchyroll сообщили, что прекращают сотрудничество с Россией.

Сюжет «Судзумэ закрывает двери» разворачивается вокруг 17-летней школьницы Судзумэ. Девочка встречает путника и помогает ему. Путник находится в поисках некой двери. После того как Судзумэ открывает ее, по всей Японии начинаются стихийные бедствия. Девочка намерена исправить случившееся и отправляется в путешествие по новому миру.