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1 час назад

Аниме Макото Синкая "Судзумэ закрывает двери" получило русский дубляж

Газета.Ru

Аниме режиссера Макото Синкая «Судзумэ закрывает двери» официально переведено на русский язык. Об этом сообщает «Канобу» со ссылкой на студию Crunchyroll.

На русском языке аниме выйдет в Эстонии, Латвии и Литве. О показе проекта в России не сообщается.

Мировая премьера «Судзумэ закрывает двери» состоится 14 апреля. В 2022 году представители Crunchyroll сообщили, что прекращают сотрудничество с Россией.

Сюжет «Судзумэ закрывает двери» разворачивается вокруг 17-летней школьницы Судзумэ. Девочка встречает путника и помогает ему. Путник находится в поисках некой двери. После того как Судзумэ открывает ее, по всей Японии начинаются стихийные бедствия. Девочка намерена исправить случившееся и отправляется в путешествие по новому миру.

Самые известные работы Макото Синкая — аниме «5 сантиметров в секунду», «Ловцы забытых голосов», «Чей-то пристальный взор», «Сад изящных слов», «Твое имя», «Дитя погоды».

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