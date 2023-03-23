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40 минут назад

Трейлер: Станиславский и Гиляровский — в роли Холмса и Ватсона в фильме Шахназарова

Российская Газета

Представлен трейлер нового фильма Карена Шахназарова "Хитровка. Знак четырёх", основанного на детективной повести Артура Конан Дойля и одновременно вдохновлённого произведениями Владимира Гиляровского.

Оригинальный приключенческий детектив исходит из существования в дореволюционной России "своих Шерлока и Ватсона", "которых затягивает в водоворот опасного расследования череда обстоятельств". Причём места Холмса и его помощника занимают режиссёр Константин Станиславский и журналист, краевед и писатель Гиляровский.

Действие разворачивается в Москве в 1902 году. Синопсис такой: "Станиславский в поисках вдохновения для постановки новой пьесы решает познакомиться с жизнью городского "дна". Он обращается за помощью к признанному знатоку московских трущоб Владимиру Гиляровскому. Вместе они отправляются на легендарную бандитскую Хитровку и оказываются втянуты в расследование убийства загадочного местного жителя - индийца-сикха с тёмным прошлым".

В ролях Константин Крюков, Михаил Пореченков, Анфиса Черных, Евгений Стычкин, Алексей Вертков, Александр Олешко и другие.

В кино - с 18 мая.

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