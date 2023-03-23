Оригинальный приключенческий детектив исходит из существования в дореволюционной России "своих Шерлока и Ватсона", "которых затягивает в водоворот опасного расследования череда обстоятельств". Причём места Холмса и его помощника занимают режиссёр Константин Станиславский и журналист, краевед и писатель Гиляровский.

Действие разворачивается в Москве в 1902 году. Синопсис такой: "Станиславский в поисках вдохновения для постановки новой пьесы решает познакомиться с жизнью городского "дна". Он обращается за помощью к признанному знатоку московских трущоб Владимиру Гиляровскому. Вместе они отправляются на легендарную бандитскую Хитровку и оказываются втянуты в расследование убийства загадочного местного жителя - индийца-сикха с тёмным прошлым".