Появился кадр из фильма Гая Ричи "Переводчик"

Кадр с мужественным Джейком Джилленхолом из фильма Гая Ричи "Переводчик" (The Interpreter) появился в Сети.

Мировая премьера картины запланирована на 20 апреля, дата премьеры в России пока неизвестна, прокатчиком выступит "Кинопоиск".

Фильм рассказывает историю возвращения сержанта армии США Кинли в Афганистан. Местный переводчик Ахмед спас ему жизнь и теперь Кинли должен помочь ему выбраться на безопасную территорию.

Российская Газета