Появился кадр из фильма Гая Ричи "Переводчик"

Кадр с мужественным Джейком Джилленхолом из фильма Гая Ричи "Переводчик" (The Interpreter) появился в Сети.
Мировая премьера картины запланирована на 20 апреля, дата премьеры в России пока неизвестна, прокатчиком выступит "Кинопоиск".
Фильм рассказывает историю возвращения сержанта армии США Кинли в Афганистан. Местный переводчик Ахмед спас ему жизнь и теперь Кинли должен помочь ему выбраться на безопасную территорию.
В ролях также Дар Салим, Александр Людвиг, Энтони Старр, Эмили Бичем, Джонни Ли Миллер, Свен Теммел.