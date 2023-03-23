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9 минут назад

Появился кадр из фильма Гая Ричи "Переводчик"

Российская Газета

Кадр с мужественным Джейком Джилленхолом из фильма Гая Ричи "Переводчик" (The Interpreter) появился в Сети.

Мировая премьера картины запланирована на 20 апреля, дата премьеры в России пока неизвестна, прокатчиком выступит "Кинопоиск".

Фильм рассказывает историю возвращения сержанта армии США Кинли в Афганистан. Местный переводчик Ахмед спас ему жизнь и теперь Кинли должен помочь ему выбраться на безопасную территорию.

Российская Газета

В ролях также Дар Салим, Александр Людвиг, Энтони Старр, Эмили Бичем, Джонни Ли Миллер, Свен Теммел.

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