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Хью Грант побаивается фанатов Dungeons & Dragons и актрису Мишель Родригес

Знаменитый британский актёр Хью Грант, который сыграл в ленте «Подземелья и драконы: Честь среди воров» по мотивам настолки Dungeons & Dragons, признался, что во время съёмок он боялся хардкорных фанатов игры, а также актрису Мишель Родригес.

Хью Грант побаивается актрису Мишель Родригес
© Чемпионат.com

Грант отметил, что фанаты Dungeons & Dragon — невероятно сплочённое сообщество, которое очень любит настолку. Он считает, что этой аудитории возможно, но очень сложно угодить. Но Хью уверен, что после премьеры ленты он расположит к себе этих геймеров.

А Мишель Родригес для роли варвара по имени Хольга в «Честь среди воров» набрала мышечную массу. Поэтому Грант в шутку заявил, что побаивался свою коллегу по съёмочной площадке, потому что она могла его побить.

Мне кажется, она меня побьёт. Никто никогда не носил костюм лучше, чем она. Она с улиц Нью-Йорка, а я из Оксфорда…

«Подземелья и драконы: Воровская честь» выходит в мировой прокат 31 марта. Журналисты уже посмотрели кино, и им оно более чем понравилось

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